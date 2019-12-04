Автомобиль псковички арестовали приставы в счёт погашения задолженности

18:00, 04 декабря 2019, ПАИ

Автомобиль Nissan Juke, принадлежащий жительнице Пскова, арестовали судебные приставы в счет погашения задолженности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, у псковички имелись непогашенные задолженности по налоговым обязательствам, кредитам, а также долги перед индивидуальными предпринимателями на общую сумму более 800 тысяч рублей.

Отмечается, что все исполнительные документы поступили в отдел судебных приставов Пскова №1 с 2018-го по 2019-й год. Приставы не могли застать должницу по месту жительства, а на требования о явке на приём в ОСП она не реагировала.

После этого судебный пристав-исполнитель установил местонахождение автомобиля псковички, составил акт описи и ареста имущества. Предварительная оценка автомобиля составила 550 тысяч рублей. Если женщина не сможет рассчитаться по долгам, ее автомобиль отправят на реализацию, а вырученные деньги перечислят в счет погашения ее долгов.