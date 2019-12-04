Третий хоровой фестиваль пройдет в Великих Луках 8 января

21:04, 04 декабря 2019, ПАИ

Третий хоровой фестиваль «Пойте Богу славу!» пройдет в Великих Луках 8 января 2020 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии. Для участия в фестивале приглашаются церковные хоры приходов Великолукской епархии, а также городские и районные хоровые коллективы, находящиеся как в Великолукской епархии, так и за её пределами.

Заявки на участие принимаются в свободной форме до 2 января 2020 года по электронной почте отдела культуры Великолукской епархии: cultura@luki-eparhia.ru.

В задачи фестиваля входит сохранение и развитие церковно-певческих традиций, совершенствование исполнительского мастерства хоровых коллективов, а также создание условий для творческого общения и сотрудничества хоровых коллективов.

Фестиваль состоится в малом концертном зале Дома культуры Ленинского комсомола в Великих Луках в 16:00. Контактные телефоны: 8 (81153) 727-07, +7-911-351-97-22 - Дмитрий Васильев.