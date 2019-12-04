0
22:47
Первый псковский международный фестиваль колокольного звона претендует на «Народное признание - 2019»
21:41
Забытый зрителем пакет в псковской филармонии стал причиной вызова полиции
20:25
Псковский скейтпарк «SK8 VOLNA» поборется за «Народное признание - 2019»
17:16
Польза для ближнего: В Псковской области названы лучшие проекты социального предпринимательства
15:44
«Зоозащита» о сотрудничестве с властями Псковской области: Такой мощной поддержки мы не получали никогда
14:40
Вера Емельянова наградила лауреатов премии администрации Псковской области
14:21
Первое вегетарианское кафе в Пскове претендует на премию «Народное признание-2019»
Еще новости
Общество

Книгу о становлении скита Святогорского монастыря презентуют в Великих Луках

Презентация книги «Скит» Татьяны Дроздовой, а также встреча с автором состоятся в Великих Луках 11 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

«Книга «Скит» стала результатом огромного и многолетнего труда автора», — отметили в епархии. В книге рассказывается о неизвестных страницах истории Новоржевского и Пушкиногорского районов и, в частности, о становления скита Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря и его деятельности.

Автор книги Татьяна Дроздова является членом Союза писателей России, членом-корреспондентом Петровской академии наук и искусства, членом Союза краеведов России, кавалером медали Пушкина и руководителем музея истории образования Великих Лук.

Презентация книги пройдет в 18:00 в актовом зале Великолукского епархиального управления (улица Ставского, 63/4).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Первый псковский международный фестиваль колокольного звона претендует на «Народное признание - 2019»
04 декабря 2019
Первый псковский международный фестиваль колокольного звона претендует на «Народное признание - 2019»
Забытый зрителем пакет в псковской филармонии стал причиной вызова полиции
04 декабря 2019
Забытый зрителем пакет в псковской филармонии стал причиной вызова полиции
Псковский скейтпарк «SK8 VOLNA» поборется за «Народное признание - 2019»
04 декабря 2019
Псковский скейтпарк «SK8 VOLNA» поборется за «Народное признание - 2019»
«Зоозащита» о сотрудничестве с властями Псковской области: Такой мощной поддержки мы не получали никогда
04 декабря 2019
«Зоозащита» о сотрудничестве с властями Псковской области: Такой мощной поддержки мы не получали никогда
Вера Емельянова наградила лауреатов премии администрации Псковской области
04 декабря 2019
Вера Емельянова наградила лауреатов премии администрации Псковской области
Первое вегетарианское кафе в Пскове претендует на премию «Народное признание-2019»
04 декабря 2019
Первое вегетарианское кафе в Пскове претендует на премию «Народное признание-2019»
Установка главной новогодней ёлки началась в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
04 декабря 2019
Установка главной новогодней ёлки началась в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Новые федеральные эксперты присоединились к медиафоруму в Пскове
04 декабря 2019
Новые федеральные эксперты присоединились к медиафоруму в Пскове

Идет загрузка...