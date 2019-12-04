Книгу о становлении скита Святогорского монастыря презентуют в Великих Луках
Презентация книги «Скит» Татьяны Дроздовой, а также встреча с автором состоятся в Великих Луках 11 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.
«Книга «Скит» стала результатом огромного и многолетнего труда автора», — отметили в епархии. В книге рассказывается о неизвестных страницах истории Новоржевского и Пушкиногорского районов и, в частности, о становления скита Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря и его деятельности.
Автор книги Татьяна Дроздова является членом Союза писателей России, членом-корреспондентом Петровской академии наук и искусства, членом Союза краеведов России, кавалером медали Пушкина и руководителем музея истории образования Великих Лук.
Презентация книги пройдет в 18:00 в актовом зале Великолукского епархиального управления (улица Ставского, 63/4).