Командующий ВДВ проверил ход возведения культурного центра в псковской дивизии

09:42, 05 декабря 2019, ПАИ

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков проверил обустройство объектов военной и социальной инфраструктуры в гвардейском Псковском десантно-штурмовом соединении Воздушно-десантных войск. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Командующий войсками заслушал доклад командира соединения гвардии генерал-майора Игоря Каплия о ходе строительства сразу нескольких объектов, некоторые из которых осмотрел лично. Для военнослужащих гвардейского десантно-штурмового полка в рамках обустройства соединения возводятся ангары для техники, новая столовая, учебный корпус и культурно-досуговый центр (КДЦ) на 600 зрителей.

В преддверии памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов десантников 6-й роты на территории воинской части будут обустроены все памятные места и мемориалы. На встрече с личным составом соединения Андрей Сердюков поинтересовался у подчиненных обеспеченностью всеми положенными видами довольствия и соблюдением социальных гарантий военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей.