400 тысяч заплатит острович за незаконную охоту на лося

09:53, 05 декабря 2019, ПАИ

Житель Островского района заплатил 400 тысяч рублей за незаконную охоту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В январе во время коллективной охоты в районе деревни Кустово Островского района мужчина убил самку лося в возрасте 3-х лет с двумя эмбрионами. Этим он нарушил условия, предусмотренные выданным ему разрешением на добычу особи в возрасте до одного года.

По данному факту природоохранная межрайонная прокуратура обратилась в Псковский городской суд с исковым заявлением о взыскании с мужчины ущерба, причиненного охотничьим ресурсам. Суд удовлетворил иск, в настоящее время мужчина возместил ущерб.