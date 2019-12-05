Гостем ПАИ-live 5 декабря станет директор псковского филиала «Tele 2»

09:34, 05 декабря 2019, ПАИ

5 декабря в прямом эфире проекта ПАИ-live мы обсудим перспективы появления в Псковской области 5G, в каких микрорайонах Пскова живут самые активные интернет-пользователи. Ответы на эти и множество других вопросов даст директор псковского филиала «Тelе 2» Сергей Мартынов.

Начало эфира — 10:00.

Одна из тем встречи — проведения Первой общественной премии «Народное признание», партнером которой выступает компания.

5 декабря завершается прием заявок для участия в голосовании за право стать обладателем статуэтки премии.

Задать вопросы гостю можно уже сейчас в чате проекта здесь >>>.