Палкинское ООО «Кедр» пополнило список претендентов на «Народное признание-2019»

15:12, 05 декабря 2019, ПАИ

ООО «Кедр» номинировано на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2019» в номинации «Наша марка». Заявку прислала редакция газеты «Льновод» Палкинского района.

Общество с ограниченной ответственностью «Кедр» было основано 19 августа 2003 года. Компания занимается выпуском медно-латунных радиаторов (водяные, масляные, отопители, радиаторы рулевого управления) для тракторов, сельскохозяйственной и специальной техники. Основным направлением деятельности ООО «Кедр» является производство продукции для тракторов семейства «Кировец», а также комбайнов «Дон», «Нива», «ТДТ-55». Производят ремонт радиаторов для большегрузных автомобилей различных марок. В настоящее время каталог изделий выпускаемой фирмой ООО «Кедр» состоит из более чем 60 наименований. Производство изделий организовано на двух заводах, находящихся в Смоленской и Псковской областях. Отгрузка продукции производится транспортом компании ООО «Кедр», а также, по желанию заказчика, через транспортные компании.

«Для нашего небольшого района ООО «Кедр» является можно сказать районообразующим. На предприятии трудятся взрослые и в летний период – подростки», - отметили в редакции издания. Предприятие оказывает спонсорскую помощь детским садам и школам, другим социальным учреждениям. Практически в каждом номере газеты высказывается благодарность в адрес ООО «Кедр» и его руководителя.

Приём заявок от претендентов на «Народное признание» завершился в 12:00 5 декабря. Премия будет вручена в 12 номинациях, победите определят по итогам двух туров народного голосования и решения членов жюри.

Всего в этом году за статуэтки премии борются около 120 кандидатов.