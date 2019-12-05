Сергей Грахов станет гостем проекта ПАИ «Огонь, вода и трубы» 5 декабря

11:52, 05 декабря 2019, ПАИ

5 декабря в 17:30 на сайте Псковского агентства информации стартует новый проект - «Огонь, вода и трубы». Его героем станет председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

В формате прямого эфира два раза в месяц будут проходить подобные встречи, чтобы дать ответы на вопросы жителей региона: о состоянии коммунальных объектов, о ремонте и строительстве, об организации вывоза мусора.

Уже сейчас читатели Псковского агентства информации могут адресовать герою проекта свои обращения. Оставить их следует здесь >>>.