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Общество

Псковская область досрочно присоединится к реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» с 2020 года

С 2020 года Псковская область досрочно присоединится к реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Соответствующее решение по результатам конкурсного отбора приняли в министерстве экономического развития России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. 

Со следующего года в регионе начнет реализовываться федеральный проект «Адресная поддержка», который включен в данный нацпроект. В его рамках будут вовлечены 12 крупнейших предприятий Псковской области, выпускающие конкурентоспособную продукцию, показывающие положительную динамику показателя «Рост производительности труда в базовых несырьевых отраслях», и имеющие потенциал роста данного показателя.

Сейчас данные предприятия готовят документы для подписания соглашений о взаимодействии с региональным комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике. Это необходимо для реализации мероприятий федерального проекта «Адресная поддержка».

Предприятия, которые заключат такие документы, пройдут обучение по программе «Лидеры производительности», а затем для сотрудников этих предприятий организуют зарубежную стажировку за счет средств федерального бюджета.

Ранее участие региона в мероприятиях данного нацпроекта планировалось с 2022 года. Однако благодаря взаимодействию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с федеральным центром удалось сдвинуть сроки участия региона в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости».

В настоящий момент в Псковской области в рамках данного нацпроекта разработаны и утверждены три паспорта региональных проектов: «Системные меры по повышению производительности труда», «Поддержка занятости: трудоустройство, обучение, развитие инфраструктуры», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Псковской области».

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