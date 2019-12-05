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Общество

«Малиновый хутор» из Печорского района претендует на премию «Народное признание-2019»

Крестьянско-фермерское хозяйство «Барановское» («Малиновый хутор») из Печорского района претендует на первую общественную премию «Народное признание-2019» в номинации «Наша марка». Заявку в редакцию Псковского агентства информации прислал коллектив гостевого дома «У Покровки».

«Хутор» выдвигается за уникальность хозяйства и высочайшее качество производимой продукции. «На 3 гектарах земли хозяева выращивают порядка 30 сортов только малины, множество других ягод и фруктов, которые можно приобрести свежими до глубокой осени, - сообщается в заявке. - Весь урожай перерабатывается в целую линейку товаров из этой элитной ягоды: домашний мармелад, джемы, конфитюры, морсы, протёртую ягоду с сахаром, яблочные сидры и домашнюю наливку. Это хозяйство - не просто производство, но и интересная площадка для туристов и гостей города, которая позволяет увидеть, как выращиваются ягоды. Гостеприимные хозяева устраивают интереснейшие экскурсии по хозяйству с увлекательным рассказом о способах выращивания, а также с дегустацией».

Премия «Народное признание» в первый раз вручалась в Псковской области в 2010 году. В этом году премия присуждается в 12 номинациях, подробнее о них можно прочитать здесь>>> Приём заявок завершился в 12:00 5 декабря. Бороться за награду будут около 120 кандидатов.

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