Открылся второй Псковский медиафорум (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Псковское агентство информации ведет прямую трансляцию из ПсковГУ, где 6 декабря проходит второй Псковский медиафорум. Основная тема - «Медиа и современные вызовы».
Вместе с региональными журналистами обсуждать новые вызовы медиа будет созвездие федеральных экспертов. В частности, речь идет о главном редакторе газеты «Московский комсомолец» Павле Гусеве, директоре агентства «Социальные сети» Денисе Терехове, гендиректоре ВЦИОМ Валерии Федорове.
Участников Медиафорума ждет лекция о работе с Telegram-каналами, которую проведет журналист и блогер Олеся Рябцева.
Главная цель форума — обсудить наиболее важные и актуальные вопросы российской медиасферы и выработать эффективные механизмы реализации успешных современных международных практик в области масс-медиа.
Подробная программа >>здесь