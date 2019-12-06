0
10:14
Открылся второй Псковский медиафорум (ПРЯМОЙ ЭФИР)
09:45
Церковь Нерукотворного Образа в Пскове ждёт реконструкция
22:21
Состоялась премьера третьего клипа псковских музыкантов из проекта «Йода»
21:34
Александр Котов: Общими усилиями проект по строительству физкультурного комплекса в Плюссе будет реализован
21:03
Участники музыкального коллектива «Темная Башня» заявились на участие в премии «Народное признание-2019»
20:30
«Лицом к городу»: Александр Братчиков о Пскове, псковичах и будущем (выпуск первый)
20:04
Фестиваль «Псковское наследие» претендует на «Народное признание-2019» в номинации «Событие»
Еще новости
Общество

Открылся второй Псковский медиафорум (ПРЯМОЙ ЭФИР)

Псковское агентство информации ведет прямую трансляцию из ПсковГУ, где 6 декабря проходит второй Псковский медиафорум. Основная тема - «Медиа и современные вызовы».

Вместе с региональными журналистами обсуждать новые вызовы медиа будет созвездие федеральных экспертов. В частности, речь идет о главном редакторе газеты «Московский комсомолец» Павле Гусеве, директоре агентства «Социальные сети» Денисе Терехове, гендиректоре ВЦИОМ Валерии Федорове.

Участников Медиафорума ждет лекция о работе с Telegram-каналами, которую проведет журналист и блогер Олеся Рябцева.

Главная цель форума — обсудить наиболее важные и актуальные вопросы российской медиасферы и выработать эффективные механизмы реализации успешных современных международных практик в области масс-медиа.

Подробная программа >>здесь

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Псковский международный медиафорум
Новые федеральные эксперты присоединились к медиафоруму в Пскове Лекцию «Устать помнить. Эпоха коммуникаций длиной в 24 часа» прочёт спикер II псковского медиафорума Журналист Олеся Рябцева расскажет о работе в Telegram на медиафоруме в Пскове Модератором II Псковского медиафорума выступит ведущий канала «Россия-24» Дмитрий Щугорев Псковский медиафорум: Изучаем программу, знакомимся со спикерами, подаём заявку Опубликована программа II Псковского медиафорума Началась интернет-регистрация для участия в Псковском медиафоруме Эксперты федерального уровня примут участие во II Псковском медиафоруме Второй международный медиафорум пройдет в Пскове 6 декабря 15 марта состоится второй семинар для сотрудников пресс-служб Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Открылся второй Псковский медиафорум (ПРЯМОЙ ЭФИР)
06 декабря 2019
Открылся второй Псковский медиафорум (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Церковь Нерукотворного Образа в Пскове ждёт реконструкция
06 декабря 2019
Церковь Нерукотворного Образа в Пскове ждёт реконструкция
Состоялась премьера третьего клипа псковских музыкантов из проекта «Йода»
05 декабря 2019
Состоялась премьера третьего клипа псковских музыкантов из проекта «Йода»
Александр Котов: Общими усилиями проект по строительству физкультурного комплекса в Плюссе будет реализован
05 декабря 2019
Александр Котов: Общими усилиями проект по строительству физкультурного комплекса в Плюссе будет реализован
Участники музыкального коллектива «Темная Башня» заявились на участие в премии «Народное признание-2019»
05 декабря 2019
Участники музыкального коллектива «Темная Башня» заявились на участие в премии «Народное признание-2019»
«Лицом к городу»: Александр Братчиков о Пскове, псковичах и будущем (выпуск первый)
05 декабря 2019
«Лицом к городу»: Александр Братчиков о Пскове, псковичах и будущем (выпуск первый)
Фестиваль «Псковское наследие» претендует на «Народное признание-2019» в номинации «Событие»
05 декабря 2019
Фестиваль «Псковское наследие» претендует на «Народное признание-2019» в номинации «Событие»
Корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов» выдвинут на «Народное признание – 2019»
05 декабря 2019
Корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов» выдвинут на «Народное признание – 2019»

Идет загрузка...