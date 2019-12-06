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Общество

Более 60 тысяч рублей украл мошенник с карты пенсионера в Пскове

В Пскове мошенники украли с карты пенсионера 65 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

61-летнему псковичу позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником одного из банков. Под предлогом, якобы, предотвращения несанкционированной транзакции злоумышленниками денежных средств с его банковской карты незнакомец завладел деньгами пенсионера в сумме 65 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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