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Общество

Алкоголь нельзя будет пронести на праздник к главной елке Пскова в новогоднюю ночь

На праздник к главной ёлке Пскова на Октябрьской площади в новогоднюю ночь нельзя будет пронести спиртное. Об этом сообщил начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов на пресс-конференции 5 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Юрий Мартынов также рассказал, что на время проведения мероприятия Октябрьская площадь будет закрыта для транспорта.

Он добавил, что на Октябрьской площади будет установлен большой экран, все мероприятия пройдут на сцене.  Праздник завершится в 3:00 фейерверком.

 Директор МБУК «Дом офицеров» Александр Царкозенко добавил, что именно его учреждение готовит программу для главной городской новогодней ночи. Он не стал раскрывать все запланированные «сюрпризы» и лишь подчеркнул, что лучшие творческие коллективы выступят в центре Пскова с 1:00 до 3:00.

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