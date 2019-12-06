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Общество

Привиться от гриппа смогут псковичи у «Главпочтамта» на следующей неделе

С 9 по 14 декабря Псковская городская поликлиника проводит выездную вакцинацию против гриппа, диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры на Октябрьской площади. Как сообщили Псковскому агентству информации в поликлинике, привиться можно будет на территории у «Главпочтамта» (улица Советская, 20) с 10:00 до 15:00.

Возле «Главпочтамта» будет дежурить мобильный ФАП - автобус с госномером В 862 КР 60. Прививки проводятся бесплатно. Диспансеризация будет включать опрос (анкетирование), антропометрию, измерение артериального и внутриглазного давления, ЭКГ, выдачу направления на анализы и обследования.

При себе необходимо иметь паспорт. Возможна организация прививок по месту работы. Телефон приемной главного врача (8112) 53-49-42. Телефон отделения профилактики (8112) 53-62-14.

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