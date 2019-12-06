Михаил Ведерников поблагодарил Гошу Куценко и Екатерину Климову за спектакль «Любовные письма»

13:59, 06 декабря 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил актёров Гошу Куценко и Екатерину Климову, с участием которых в Пскове прошёл спектакль «Любовные письма». Слова благодарности глава региона написал в своём Instagram.

«Так держать зал в течение почти двух часов – это сильно. Друзья, вы великолепно смотритесь на сцене! Зрители остались в восторге от талантливо сыгранной вами пронзительной истории. Необычный формат спектакля в виде переписки, жаркие споры, яркие чувства, сложный, но светлый финал, – спасибо вам за удивительный подарок. Ждём вас снова, на Псковской земле вам всегда рады всегда», - написал Михаил Ведерников.

Спектакль «Любовные письма» показали 3 декабря на сцене большого концертного зала Псковской областной филармонии. Михаил Ведерников стал одним из тех, кто посетил данное мероприятие. После спектакля губернатор пообщался с артистами.