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Общество

Выставка «Что за прелесть эти сказки…» открылась в краеведческом музее Великих Лук

Александра Аверкиева. Из экслибрисов «Пушкиниана П.С. Филатова» (1975). Из собрания Пушкинского Заповедника.

 6 декабря в краеведческом музее Великих Лук (площадь Матросова, дом 1) открыли выставку «Что за прелесть эти сказки…», подготовленную совместными усилиями великолукских музейщиков и сотрудников Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы Пушкинского заповедника Лидия Токарева.

Экспозиция включает в себя более 140 предметов: произведения искусства, книжные редкости, предметы крестьянского быта конца XIX — первой  половины ХХ века из фондов двух музеев и работы воспитанников великолукской Детской художественной школы имени А. А. Большакова.

В частности, как рассказала Лидия Токарева, на выставке можно увидеть иллюстрации русского графика Николая Богатова к «Сказке о золотом петушке», выполненные в начале прошлого столетия, или акварели Игоря Ершова к «Сказке о рыбаке и рыбке (1956—1957) из коллекции «Михайловского». Великолукский музей представляет подробную коллекцию элементов костюма русской крестьянки — от портов из домотканого полотна до сарафана с «грудинкой» и повойника.

Игорь Ершов. Из иллюстраций к «Сказке о рыбаке и рыбке» (1956—1957). Из собрания Пушкинского Заповедника.

Выставка «Что за прелесть эти сказки…» будет работать в Великих Луках в течение двух месяцев, до 4 февраля.

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