Очный этап всероссийского правового диктанта проходит в Пскове

15:34, 06 декабря 2019, ПАИ

В Пскове проходит очный этап всероссийского правового диктанта, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском региональном отделении «Ассоциации юристов».

Диктант проводится уже третий год. Онлайн площадка организована на базе института права, экономики и управления Псковского государственного университета. Её открыл заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков. «Основной задачей диктанта является повышение правовой грамотности. Ведь каждый из нас ежедневно сталкивается с элементами права, поэтому важно в современном информационном мире уметь разбираться в юридических вопросах, чтобы избежать конфликтных ситуаций», - отметил вице-губернатор и подчеркнул, что диктант проходит в преддверии большого праздника – Дня конституции России.

Николай Цветков поздравил участников мероприятия пожелал успеха в написании правового диктанта

«В этом году диктант состоит из 40 заданий, на выполнение которых отведено 60 минут. Можно пройти проверку своих правовых знаний анонимно или зарегистрировавшись на сайте. Но следует учесть то, что при анонимном написании диктанта вы не сможете получить именной сертификат, где будет указано количество набранных баллов. Вопросы касаются конституционного, гражданского, трудового и других разделов права», - сообщил председатель исполкома Псковского отделения «Ассоциации юристов» Дмитрий Гусаков.

В 2017 году диктант написали 55 тысяч человек, в 2018 – 165 тысяч человек. Протестировать свою правовую грамотность может любой желающий до 10 декабря на сайте здесь>>>.