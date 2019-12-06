Памятную доску погибшему в Сирии псковскому десантнику установят в Вологодской области

16:06, 06 декабря 2019, ПАИ

На школе №10 Сокольского района Вологодской области установят памятную доску погибшему в Сирии псковскому десантнику Евгению Филатову. Об этом сообщает интернет-издание «Ранпресс» со ссылкой на главу Сокольского района Юрия Васина.

К руководителю муниципалитета обратилась мать погибшего солдата с просьбой увековечить память сына. Глава района пообещал выполнить просьбу и дал поручение установить до 1 марта памятную доску на школе №10 Сокольского района, где учился погибший десантник.

Евгений Филатов служил по контракту в псковской 76-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии. По долгу службы ему пришлось находится в Сирии, где велись боевые действия. Десантник погиб 22 февраля 2019 года в районе провинции Дейр-эз-Зор в возрасте 28 лет.