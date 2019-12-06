Комитет по закупкам Псковской области номинирован на «Премию Рунета»

16:44, 06 декабря 2019, ПАИ

Комитет по закупкам Псковской области выдвинут на «Премию Рунета» в номинации «Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Всего в шорт-лист по этой номинации попали 11 организаций.

В этом году на «Премии Рунета» 13 номинаций, со всеми ними можно ознакомиться на официальном сайте премии здесь>>>.

Премия Рунета в России будет вручаться уже в 16-ый раз. Свой голос за претендентов может отдать каждый. Лауреаты «Премии Рунета – 2019» будут названы в рамках XVI торжественной церемонии, которая пройдет 12 декабря в Москве в Доме Пашкова на Воздвиженке. На награждении будет присутствовать руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев.

«Премия Рунета» является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета).