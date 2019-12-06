0
16:53
Проект «Без срока давности» стал темой обсуждения на II Псковском медиафоруме
16:14
II Псковский медиафорум (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:06
Денис Терехов на медиафоруме в Пскове: Медиа вынуждены конкурировать с Youtube
14:10
Главред Daily Storm на медиафоруме в Пскове: Людям нужен качественный контент
13:59
Михаил Ведерников поблагодарил Гошу Куценко и Екатерину Климову за спектакль «Любовные письма»
12:56
Юлия Минеева о презентованном на медиафоруме ролике: Мы хотели показать красоту Псковского края с новой стороны
12:34
Денис Терехов о Псковском медиафоруме: Очень по-домашнему, по-семейному — это приятно
Еще новости
Общество

Комитет по закупкам Псковской области номинирован на «Премию Рунета»

Комитет по закупкам Псковской области выдвинут на «Премию Рунета» в номинации «Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Всего в шорт-лист по этой номинации попали 11 организаций.

 В этом году на «Премии Рунета» 13 номинаций, со всеми ними можно ознакомиться на официальном сайте премии здесь>>>.

Премия Рунета в России будет вручаться уже в 16-ый раз. Свой голос за претендентов может отдать каждый. Лауреаты «Премии Рунета – 2019» будут названы в рамках XVI торжественной церемонии, которая пройдет 12 декабря в Москве в Доме Пашкова на Воздвиженке. На награждении будет присутствовать руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев.

«Премия Рунета» является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Проект «Без срока давности» стал темой обсуждения на II Псковском медиафоруме
06 декабря 2019
Проект «Без срока давности» стал темой обсуждения на II Псковском медиафоруме
II Псковский медиафорум (ФОТОРЕПОРТАЖ)
06 декабря 2019
II Псковский медиафорум (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Денис Терехов на медиафоруме в Пскове: Медиа вынуждены конкурировать с Youtube
06 декабря 2019
Денис Терехов на медиафоруме в Пскове: Медиа вынуждены конкурировать с Youtube
Главред Daily Storm на медиафоруме в Пскове: Людям нужен качественный контент
06 декабря 2019
Главред Daily Storm на медиафоруме в Пскове: Людям нужен качественный контент
Михаил Ведерников поблагодарил Гошу Куценко и Екатерину Климову за спектакль «Любовные письма»
06 декабря 2019
Михаил Ведерников поблагодарил Гошу Куценко и Екатерину Климову за спектакль «Любовные письма»
Юлия Минеева о презентованном на медиафоруме ролике: Мы хотели показать красоту Псковского края с новой стороны
06 декабря 2019
Юлия Минеева о презентованном на медиафоруме ролике: Мы хотели показать красоту Псковского края с новой стороны
Денис Терехов о Псковском медиафоруме: Очень по-домашнему, по-семейному — это приятно
06 декабря 2019
Денис Терехов о Псковском медиафоруме: Очень по-домашнему, по-семейному — это приятно
Наталья Юрченко: Псковский медиафорум очень представительный
06 декабря 2019
Наталья Юрченко: Псковский медиафорум очень представительный

Идет загрузка...