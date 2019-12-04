Угрожавшему зарезать знакомую жителю Псковского района грозит два года тюрьмы

17:44, 06 декабря 2019, ПАИ

Угрожавшему зарезать свою знакомую 67-летнему жителю Псковского района грозит два года тюрьмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета. Мужчина обвиняется по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).

В ходе дознания удалось установить, что в июле в деревне Торошино во время ссоры со своей знакомой мужчина взял в руку кухонный нож и заявил: «Если ты не замолчишь, то я тебя зарежу!» Затем он замахнулся ножом. Злоумышленник вёл себя агрессивно, поэтому потерпевшая восприняла угрозы всерьёз.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу.