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Общество

Немецкий врач выяснил, какие продукты разрушают кишечник

Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор одной из частных клиник в Крефельде Томас Фрилинг выяснил, какие продукты разрушают кишечник. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на издание Focus.de, где размещено интервью с медиком.

Врач советует не употреблять в пищу маргарин и майонез, которые, по его словам, содержат «плохие жиры». Также рекомендуется избегать простых и рафинированных сахаров, минимизировать наличие в рационе выпечки, шоколада, мармелада, солонины, копчений, колбасных изделий. Как считает врач, эти продукты не причинят организму существенного вреда, если употреблять их раз в неделю.

Все эти продукты, убеждён  Томас Фрилинг, вредят вред слизистой оболочке кишечника, в результате могут возникнуть хроническое воспаление кишечника, рак ободочной и прямой кишки, цирроз печени.

К полезным продуктам медик отнёс бананы, рыбу, фруктовое пюре, вареный картофель и квашеную капусту.

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