Осенняя сельхозярмарка прошла в Невеле
Осенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в Невеле сегодня, 28 сентября. Об этом пишет газета «Невельский вестник».
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Фото: газета «Невельский вестник»
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Фото: газета «Невельский вестник»
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Фото: газета «Невельский вестник»
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Фото: газета «Невельский вестник»
По традиции широко были представлены натуральные товары: овощи, фрукты, мясная и молочная продукция, рыба, сыры, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также мёд и сладости. Все желавшие могли приобрести саженцы плодовых, декоративных деревьев, кустарников и цветов.
Кроме того, для гостей ярмарки выступали артисты районного Дома культуры.
Ранее сообщалось, что около десяти тысяч человек посетило сельскохозяйственную ярмарку «Осень-2024» в Пскове.
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