Осенняя сельхозярмарка прошла в Невеле

21:55, 28 сентября 2024, ПАИ

Осенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в Невеле сегодня, 28 сентября. Об этом пишет газета «Невельский вестник».



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»







По традиции широко были представлены натуральные товары: овощи, фрукты, мясная и молочная продукция, рыба, сыры, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также мёд и сладости. Все желавшие могли приобрести саженцы плодовых, декоративных деревьев, кустарников и цветов.

Кроме того, для гостей ярмарки выступали артисты районного Дома культуры.

Ранее сообщалось, что около десяти тысяч человек посетило сельскохозяйственную ярмарку «Осень-2024» в Пскове.