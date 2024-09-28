Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Осенняя сельхозярмарка прошла в Невеле

Осенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в Невеле сегодня, 28 сентября. Об этом пишет газета «Невельский вестник».

  • Осенняя сельхозярмарка в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • Осенняя сельхозярмарка в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • Осенняя сельхозярмарка в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • Осенняя сельхозярмарка в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»

По традиции широко были представлены натуральные товары: овощи, фрукты, мясная и молочная продукция, рыба, сыры, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также мёд и сладости. Все желавшие могли приобрести саженцы плодовых, декоративных деревьев, кустарников и цветов.

Кроме того, для гостей ярмарки выступали артисты районного Дома культуры.

Ранее сообщалось, что около десяти тысяч человек посетило сельскохозяйственную ярмарку «Осень-2024» в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 сентября 2024

Четыре миллиона тонн овощей собрали в России с начала года
28 сентября 2024

Начался набор на подготовительные курсы к Всероссийской олимпиаде школьников по литературе в ПсковГУ
28 сентября 2024

Завершается реставрация Тарарыгиной башни Псково-Печерского монастыря
28 сентября 2024

«Расплескалась синева»: псковские бойцы ВДВ совершили более 500 прыжков с парашютом
28 сентября 2024

Осенняя сельхозярмарка прошла в Невеле
28 сентября 2024

Стало известно, чем опасны магнитные бури для здоровья человека
28 сентября 2024

Печеряне заняли призовые места на всероссийском турнире по джиу-джитсу
28 сентября 2024

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области выступил в Бежаницком районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...