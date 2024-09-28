Губернаторский симфонический оркестр Псковской области выступил в Бежаницком районе
Концертная программа «Музыка победителей» Губернаторского симфонического оркестра Псковской области прошла в Бежаницком районном центре культуры. Об этом пишет газета «Сельская новь».
По случаю предстоящего 80-летия Великой Победы музыканты исполнили классические произведения русских композиторов, песни военного времени, а также мелодии из культовых советских кинокартин. «Катюшу» зрительный зал спел хором.
Поблагодарила артистов за замечательное исполнение музыки и подчеркнула важность события первый заместитель главы администрации Бежаницкого района Елена Иванова.
Мероприятие состоялось в рамках проекта «Культурные выходные», который реализуется правительством и комитетом по культуре Псковской области.
Губернаторский симфонический оркестр Псковской области выступил в Бежаницком районе
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