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Губернаторский симфонический оркестр Псковской области выступил в Бежаницком районе

Концертная программа «Музыка победителей» Губернаторского симфонического оркестра Псковской области прошла в Бежаницком районном центре культуры. Об этом пишет газета «Сельская новь».

Фото здесь и далее: газета «Сельская новь»

По случаю предстоящего 80-летия Великой Победы музыканты исполнили классические произведения русских композиторов, песни военного времени, а также мелодии из культовых советских кинокартин. «Катюшу» зрительный зал спел хором.

Поблагодарила артистов за замечательное исполнение музыки и подчеркнула важность события первый заместитель главы администрации Бежаницкого района Елена Иванова.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Культурные выходные», который реализуется правительством и комитетом по культуре Псковской области.

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