Традиционное закрытие мотосезона прошло в Пскове

19:28, 28 сентября 2024, ПАИ

Традиционное закрытие мотосезона прошло в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Безопасность дорожного движения обеспечили полицейские, в том числе мотопатрули управления Госавтоинспекции регионального УМВД России.

Движение мотоколонны возглавил врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области подполковник полиции Владимир Папорт на служебном авто.

Кроме того, все желающие могли сфотографироваться на полицейских мотоциклах.