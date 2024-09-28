Печеряне заняли призовые места на всероссийском турнире по джиу-джитсу
Печеряне, воспитанники спортивного клуба, приняли участие во всероссийском турнире по джиу-джитсу имени В. А. Соловьёва. Об этом сообщает газета «Печорская правда».
Спортивное мероприятие прошло в Санкт-Петербурге. Ева Лапина заняла на нём третье место, Тимофей Власов – пятое.
Тренер спортсменов – Фёдор Шумейко.
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