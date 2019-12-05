Характеристику работе по нацпроектам в Псковской области дал Михаил Ведерников

11:17, 08 декабря 2019, ПАИ

25 декабря состоится Совет при президенте РФ, где каждый куратор нацпроектов доложит о достижении целевых показателей. К этому моменту совокупное кассовое исполнение должно составить 100%.

Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем «Инстаграме», в регионе первые 100% ожидаются на следующей неделе по направлению малого и среднего предпринимательства. «Всего по всем нацпроектам реализованы мероприятия на сумму более 4 млрд рублей. Темпы хорошие, двигаемся к результату», - отметил губернатор.