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Экономика

Характеристику работе по нацпроектам в Псковской области дал Михаил Ведерников

Фото со страницы Михаила Ведерникова в "Инстаграме"

25 декабря состоится Совет при президенте РФ, где каждый куратор нацпроектов доложит о достижении целевых показателей. К этому моменту совокупное кассовое исполнение должно составить 100%.

Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем «Инстаграме», в регионе первые 100% ожидаются на следующей неделе по направлению малого и среднего предпринимательства. «Всего по всем нацпроектам реализованы мероприятия на сумму более 4 млрд рублей. Темпы хорошие, двигаемся к результату», - отметил губернатор.

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