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Спорт

Новый шахматный турнир учредили в Пскове

Команда победителей нового шахматного турнира

Новый шахматный турнир учредили в Пскове - командное соревнование Школьная клубная шахматная лига, сообщили Псковскому агентству информации в Федерации шахмат Псковской области.

К участию в турнире допускались команды от спортивных клубов, в том числе сформированных на базе школ. Особенностью турнира являлось то, что за сборные команды школьных спортивных клубов должны выступать юные шахматисты вместе с тренером. Состав команды - четыре  шахматиста 2002 года рождения (и младше), а также совершеннолетний тренер.

В следующем году планируется провести турнир из двух лиг: высшей и первой.

Первым победителем «Школьной шахматной лиги 2019 года» стала команда спортклуба «Студия шахмат Григория Шаранкова». «Отличная идея, новый формат, хорошая организация. Сегодня все это было. Думаю, что всем участникам и родителям понравилось. Надеюсь, что в дальнейшем турнир привлечет больше команд, возможно не только из Пскова», - отметил тренер победителей, кандидат в мастера спорта России Григорий Шаранков.

Второе место заняла команда спортклуба «Бригантина», а третье – команда спортклуба «Компас Знаний».

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