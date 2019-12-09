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Общество

Семейные соревнования прошли в Великих Луках в рамках проекта «Детский спорт»

7 декабря в Великих Луках в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт», который в Псковской области курирует вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин, прошли межмуниципальные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Депутат фракции «Единой России» в областном Собрании Андрей Корнев, заявил, что спортивная семья – это «здоровая и крепкая семья». «Все, кто принимает участие в соревнованиях, - уже победители!» - считает он.

На турнире выступили восемь семей из Великих Лук, Великолукского и Куньинского районов. Им предстояло пройти 10 различных конкурсов на ловкость и силу: эстафеты «турист», «челночек» и комбинированная, прыжок в длину, «стрельба», дартс, упражнения с обручем, баскетбол, наклоны. В конкурсе «Силушка - храбрая дружинушка» отцы поднимали гирю, матери прыгали на скакалке, а дети - отжимались.

По итогам состязаний первое место завоевала семья Ткачевых, вторую позицию заняла команда Ефремовых (Великие Луки). На третью ступеньку пьедестала поднялась семья Барсуковых (Великолукский район). Лидеры были награждены кубками и медалями.

Участники состязаний также получили поощрительные презенты и сладкие подарки от местного отделения «Единой России», их вручил депутат гордумы и секретарь первичного отделения Партии № 107 Дмитрий Кравченко.

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