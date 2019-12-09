Итоги проекта «Подарок новорождённому» подвели в Пскове

11:40, 09 декабря 2019, ПАИ

В администрации Псковской области подвели итоги проекта «Подарок новорожденному». Об этом с торжественного мероприятия, в ходе которого прошло вручение благодарственных писем участникам, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Перед собравшимися выступила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова: «Мне сегодня повезло приветствовать вас от имени губернатора и поблагодарить вас за то, что вы первыми откликнулись на обращение губернатора поучаствовать в акции «Подарок новорожденному». Область отличается сложной демографической историей, вопрос прироста рождаемости - стал основной темой государственных программ. Для нашего региона это более чем актуальный вопрос, поэтому мы всеми силами оказываем семьям поддержку. Наша самая важная задача - сберечь, сохранить и преумножить население».

По словам Веры Емельяновой, эта локальная акция получила большую популярность и такой реакции власти региона явно не ожидали. Она также заявила, что акцию будут продолжать, в региональный бюджет уже заложены необходимые средства. Без помощи участников, как отметила Вера Емельянова, власти «точно не обошлись» бы, она пригласила их и дальше принимать участие в проекте.

Далее вице-губернатор вручила памятный подарок символом-медаль «Рождённому на земле Псковской» и Благодарственное письмо от имени главы региона директору Государственного предприятия Псковской области «Фармация» Наталии Ивановой.

Благодарственные письма также получили: генеральный директор ООО «Великолукский мукомольно-комбикормовый комплекс» Виталий Балясников, генеральный директор ООО «Управляющая компания «Великолукский мелькомбинат» Владимир Довгун, исполнительный директор ООО «Птицефабрика «Борки» Олег Логинов, генеральный директор ООО «СПК колхоз Маевский» Андрей Пасуев, генеральный директор АО «Великолукский опытный машиностроительный завод» Владимир Рахманов, директор ООО «Футбольный клуб Псков-747» Алексей Севастьянов, генеральный директор ООО «Торговый дом «Зернопродукт» Олеся Фендель, управляющая магазином «Планета детства» Любовь Петченко, исполнительный директор ИП Корольчук Е.А. (магазин «Cool Kids») Александр Тихонов, а также индивидуальный предприниматель (магазин «КарапузиК») Елена Цветкова.

«Хочу поблагодарить всех вас за ваше неравнодушие. Замечательно, что Псковская область не осталась в стороне от этой всероссийской акции. Надеюсь, что таких неравнодушных взрослых будет как можно большо. Замечательно, что адресная помощь находит своих адресатов», - отметила Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Проект «Подарок новорожденному» реализуется в субъектах Российской Федерации совместно с производителями товаров для новорожденных и руководителями субъектов. В Псковскойобласти всего было произведено 8 тыс. экземпляров подарочных наборов. Благотворительный фонд развития региона распределил подарочные наборы через комитет по здравоохранению Псковской области по медицинским организациям и органам социальной защиты для выдачи получателям. На обеспечение проведения акции администрация области выделила более 8,013 млн. рублей.

Всего за 9 месяцев 2019 года в Псковской области родились 4 тысячи 13 человек.

Выдано сертификатов по состоянию на 6 декабря 2019 года – 4 тыс. 445, в том числе: медицинскими организациями – 1 тыс. 730, органам социальной защиты – 2 тысяч 715. Благотворительный фонд развития Псковской области ведет работу по заключению соглашений на оказание спонсорской помощи. В частности, уже поступили средства от благотворителей акции «Подарок новорожденному» в Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» в объеме 16,178 млн. рублей.