Серию мастер-классов по изготовлению кукол подготовили в псковском Доме ремёсел

14:44, 09 декабря 2019, ПАИ

Серию авторских мастер-классов по изготовлению кукол подготовили в псковском Доме ремёсел (улица Некрасова, 8, 1 этаж). Занятия будут проходить по субботам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Откроет серию мастер-класс по изготовлению рождественских ангелов. Первое занятие запланировано на 14 декабря. Участников ждут к 11:00. Второе занятие пройдёт 21 декабря. Мастер-классы проведёт художница Мария Воробьёва.

Все материалы, заготовки, выкройки предоставляются автором и входят в стоимость занятий. С собой необходимо иметь ножницы, нитки, иголки, фурнитуру для украшения (кружево, тесьму, бусины). Предварительная запись обязательна.

Справки по телефонам (81120 62-23-34 и 66-17-49 и в группе «Школа текстильной куклы».