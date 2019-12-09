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Общество

Серию мастер-классов по изготовлению кукол подготовили в псковском Доме ремёсел

Серию авторских мастер-классов по изготовлению кукол подготовили в псковском Доме ремёсел (улица Некрасова, 8, 1 этаж). Занятия будут проходить по субботам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия. 

Откроет серию мастер-класс по изготовлению рождественских ангелов. Первое занятие запланировано на 14 декабря. Участников ждут к 11:00. Второе занятие пройдёт 21 декабря. Мастер-классы проведёт художница Мария Воробьёва.

Все материалы, заготовки, выкройки предоставляются автором и входят в стоимость занятий. С собой необходимо иметь ножницы, нитки, иголки, фурнитуру для украшения (кружево, тесьму, бусины). Предварительная запись обязательна.

Справки по телефонам (81120 62-23-34 и 66-17-49 и в группе «Школа текстильной куклы»

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