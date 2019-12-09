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Политика

Борис Полозов: В согласительную комиссию по бюджету поступили предложения по всем отраслям

На рассмотрение согласительной комиссии по бюджету поступили предложения по всем отраслям, которые финансируются из казны Псковской области. Об этом сообщил заместитель председателя областного Собрания депутатов Борис Полозов, комментируя журналистам работу в рамках первой встречи участников комиссии.

Он отметил, что вопросы касались сфер образования, здравоохранения, социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства. «Есть предложения точечные, зачастую требующие решения на муниципальном уровне, но из-за нехватки средств вынуждены обращаться к нам. Есть более глобальные вопросы, присущие всем муниципалитетам», - добавил Борис Полозов. Он уточнил, что согласительная комиссия старается рассматривать комплексно и находить общее решение через государственные программы, либо через отдельную строку финансирования. Соответствующие поручения направляются в администрацию региона. «Надеемся, что они будут выполнены», - добавил спикер. Он также заметил, что количество поступающих обращений находится примерно на одном уровне каждый год.

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