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Общество

В Псковской области ищут родственников женщины по имени Сидора

В Псковской области ищут родственников женщины по имени Сидора, которая во время Великой Отечественной войны проживала в Пустошке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили волонтеры проекта «Жди меня» в регионе.

«Данная женщина укрывала моего деда Хохлова Алексея, когда он совершил побег из лагеря для военнопленных», - написал автор заявки на поиск, адресованной в программу «Жди меня».

Кстати, молодому человеку при рождении дали имя Алексей, и по паспорту он - тезка своего предка. 

Тем, кто обладает какой-либо информацией о родственниках Сидоры, просят откликнуться на адрес почты pskovnews@mail.ru.

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