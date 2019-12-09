В Псковской области ищут родственников женщины по имени Сидора

17:30, 09 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области ищут родственников женщины по имени Сидора, которая во время Великой Отечественной войны проживала в Пустошке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили волонтеры проекта «Жди меня» в регионе.

«Данная женщина укрывала моего деда Хохлова Алексея, когда он совершил побег из лагеря для военнопленных», - написал автор заявки на поиск, адресованной в программу «Жди меня».

Кстати, молодому человеку при рождении дали имя Алексей, и по паспорту он - тезка своего предка.

Тем, кто обладает какой-либо информацией о родственниках Сидоры, просят откликнуться на адрес почты pskovnews@mail.ru.