«Прямая линия» с Михаилом Ведерниковым состоится 24 декабря

17:32, 09 декабря 2019, ПАИ

Третья «прямая линия» с участием губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоится на телеканале «Россия 24» 24 декабря. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, свои вопросы главе области можно задать с 9 декабря по номеру 8-800-550-47-78 (бесплатно) с 9:00 до 18:00.

Желающие могут адресовать и видеовопрос. Для этого дстаточно разместить соответствующую запись с хештегами #Прямаялиния, #Ведерников2019 в социальных сетях или в группах ГТРК «Псков». Также вопрос можно отправить по адресу электронной почты: vopros@pskov.ru.

Кроме этого, трансляцию эфира будут вести «Радио России-Псков» и Радио «Маяк-Псков». В прошлом году «прямая линия» состоялась 5 декабря.