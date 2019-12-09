Флаг спустить

20:11, 09 декабря 2019, ПАИ

Псковские тренеры и спортсмены разводят руками - против России вновь разыграна допинг-карта.

Появившиеся около месяца назад слухи по поводу очередного недопуска российского триколора на ближайшую Олимпиаду явно недооценивались. Даже на ежегодном Собрании Олимпийского Комитета России в Москве две недели назад свежие комментарии из ВАДА воспринимали со скепсисом. Запущенный накануне утреннего заседания антидопингового комитета флешмоб в соцсетях #БезРоссииНеКрасиво также не был бурно воспринят. Ни спортивное сообщество, ни российское общество в целом не верило, что Россию забанят вновь. Но это произошло. И хотя наша страна давно и уверенно вернулась на геополитическую арену мира, нас вновь ударили в незащищенное место - когда других инструментов не остается, включаются международные спортивные организации, живущие по законам США. Да, это политика, - норвежские астматики и американские сердечники могут спать спокойно. Но причастным к большому спорту спортсменам и тренерам от этого не легче.

Заслуженный тренер России по академической гребле Сергей Матвеев находится на сборе в Бронницах. В 1996 году он стоял в Атланте на бронзовой ступени олимпийского пьедестала. Его сын Александр - претендент на олимпийскую лицензию в двойке. Другой подопечный - Павел Сорин - уже испытал на себе отстранение перед Рио, и вот сейчас на всех парах мчался в Токио со своей четверкой.

«Это большая трагедия для всех спортсменов и тренеров, - делится впечатлениями от новостей Матвеев-старший. - Понятно, что нас боятся, понятно, что речь о сугубо политическом решении в наш адрес, но за нас же нужно бороться. Ребята работают на сборах, работают на соревнованиях, сдают чистые пробы, будем надеяться, что за нас еще поборются».

Если спортивный арбитражный суд не отменит решение ВАДА, - сейчас о подобном сценарии думают примерно так же как месяц назад думали и о сегодняшнем решении антидопингового агентства, - то спортсмены будут поставлены опять перед сложной дилеммой: ехать на Олимпиаду сиротами, под белым флагом, без страны, которая тебя подготовила, или остаться дома. Да и то, для попадания на олимпиаду даже в нейтральном статусе нужно пройти семь кругов регламентного ада, сложных и финансово, и юридически. Причем не только для спортсменов, но и для тренеров. К тому же в командных видах спорта сложно найти замену за такой период, если один из членов команды не сможет справиться с этим.

«Под белым флагом ехать нельзя», - уверен Заслуженный тренер России Виталий Андреев.

Стрельба из лука одной ногой давно в Олимпийской семье, а популярный и культивируемый в Великих Луках блочный вид стучится в программу в Париже.

«Надеюсь, если решение уже не переиграть, то спортсменам дадут возможность реализовать себя на стартах в России. В сегодняшних реалиях мы должны реформировать свой спорт на общенациональном и на региональном уровнях. К спорту присосались бездельники, его нужно очищать. Этот этап обязательно должен пойти нам самим во благо, без привязки к политике», - убежден тренер.

Кроме спортсменок из Великих Лук, среди которых Александра Савенкова - кандидат на попадание в Париж, Андреев тренирует спортсменку из Краснодара Маргариту Сидоренкову, выступающую в паралимпийском разряде - на коляске. Сидоренкова в числе претендентов на спутницу Олимпиады - Паралимпиаду, но решение ВАДА коснулось и российских паралимпийцев, которым также придется одеться в белое. Псковская теннисистка Александра Васильева - претендент на поездку в Токио, надеется, что это еще не финал:

«Мы до последнего надеемся, что нас это не коснется. Надеюсь, что мы будем под российским флагом. Я могу говорить только за партнеров по настольному теннису, но у нас допинга никогда не было, мы все выполняем свою работу, тренируемся и просто хотим выступать, защищая честь страны на самом высоком уровне. Все, что сейчас мы можем делать, дожидаясь новых решений и деталей, - продолжать работать. Будем надеяться на то, что как-то разрулится эта ситуация, а то ведь... что за олимпийское/паралимпийское движение без такой сильной державы?!», - говорит девушка.

9 декабря в 13:17 часы российского спорта вновь остановились. В ближайшее время нас ждут попытки отмотать назад полностью или частично решение ВАДА - кассации в спортивный арбитраж, работа с федерациями и Международным олимпийским комитетом. На срочной пресс-конференции министр спорта России Сергей Колобков представил свой план достучаться до спортивного сообщества и общепризнанных норм справедливости. Без России некрасиво — кажется, подобранная в рифму формулировка. На самом деле - без России, в первую очередь, несправедливо. И это нам тоже нужно доказать.