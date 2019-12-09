Редчайшее издание романа Александра Пушкина выставят на аукционе

22:52, 09 декабря 2019, ПАИ

Первое прижизненное издание романа в стихах «Евгений Онегин» Александра Пушкина выставят на аукционе в Москве 12 декабря. Как пишет ТАСС со ссылкой на аукционный дом «Литфонд», это издание печаталось отдельными главами по мере их написания на протяжении 7 лет.

Первая глава романа была опубликована в феврале 1825 года, а последняя - в январе 1832-го. Оценочная стоимость издания, обладающего коллекционной ценностью музейного уровня, составляет 4,5-4,7 млн рублей

Книга выпущена в семи картонажных переплетах, а главки заключены в футляр.