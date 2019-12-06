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Автомобиль сбил пенсионерку в Пскове

В Пскове на улице Николая Васильева произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала пожилая женщина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП зафиксировано 9 декабря около 17:00. 56-летний пскович ехал за рулём автомобиля ГАЗ и сбил 81-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерка была госпитализирована в больницу с травмами. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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