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Общество

Неделя культуры сето проходит в Печорской лингвистической гимназии

Неделя культуры сето проходит в Печорской лингвистической гимназии, сообщили Псковскому агентству информации в учебном заведении.

Накануне в гимназии состоялся урок языка сето в рамках акции «Что я знаю о сето?», а 11 декабря пройдут мастер-классы по штамповке и набойке лент.

12 декабря ребят ждут уроки фолк-рока и танцев сетов. 13 декабря в гимназии отметят день рождения ансамбля «Tsirgukõsõ», праздничная программа начнется в 12:10.

Печорская лингвистическая гимназия расположена по адресу: Печоры, улица Псковская, 38.

В Псковской области уделяется особое внимание сохранению культурного наследия малочисленного народа сето, оказывается поддержка детским и молодежным проектам по изучению языка сето. 

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