Неделя культуры сето проходит в Печорской лингвистической гимназии
Неделя культуры сето проходит в Печорской лингвистической гимназии, сообщили Псковскому агентству информации в учебном заведении.
Накануне в гимназии состоялся урок языка сето в рамках акции «Что я знаю о сето?», а 11 декабря пройдут мастер-классы по штамповке и набойке лент.
12 декабря ребят ждут уроки фолк-рока и танцев сетов. 13 декабря в гимназии отметят день рождения ансамбля «Tsirgukõsõ», праздничная программа начнется в 12:10.
Печорская лингвистическая гимназия расположена по адресу: Печоры, улица Псковская, 38.
В Псковской области уделяется особое внимание сохранению культурного наследия малочисленного народа сето, оказывается поддержка детским и молодежным проектам по изучению языка сето.