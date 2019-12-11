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Контрабанду сигарет на 40 млн рублей обнаружили псковские таможенники на границе России и Латвии

Сигареты на 40 миллионов рублей вместо топливных брикетов обнаружили псковские таможенники на российско-латвийской границе в Бурачках (Себежский район), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Грузовой автомобиль выезжал с таможенной территории ЕАЭС в Латвию. Согласно товаросопроводительным документам в транспортном средстве перемещалась щепа и топливные брикеты. Сотрудники таможни и служебная собака Диастар осмотрели транспортное средство. Немецкая овчарка подала знак - в машине есть запрещенный к провозу товар. В результате оказалось, что за перевозимым грузом были спрятаны 2249 коробок с сигаретами.

Общее количество выявленной подакцизной продукции составило 899 600 пачек сигарет с акцизными марками Белоруссии.

«За тремя тоннами щепы и древесных брикетов не удалось прикрыть шестнадцать тонн сигарет. Сложнее и эффективнее аппарата, чем нос собаки, человек еще не изобрел. - отметил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок. - Это выявление подтверждает, что различные ухищрения и попытки правонарушителей замаскировать сигареты и обойти таможенное законодательство не сработают. Служебная собака не ошибется, нарушитель понесет заслуженное наказание».

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