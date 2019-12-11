Решение об условно-досрочном освобождении осужденного в Эстонии за шпионаж россиянина примут в январе
Окончательное решение по ходатайству об условно-досрочном освобождении осужденного в Эстонии за шпионаж россиянина Алексея Васильева примет суд 7 января. Как пишет ТАСС, рассмотрением ходатайства занимается Вируский уездный суд Эстонии.
Отмечается, что тюрьма и прокуратура досрочное освобождение 22-летнего Алексея Васильева не поддерживают.
Его задержали в ноябре 2017 года на пограничном пункте в Нарве. По мнению эстонской прокуратуры, молодой человек является агентом ФСБ, который мог планировать киберпреступления против Эстонии. В марте прошлого года его приговорили к 4 года лишения свободы.