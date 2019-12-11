Во время «снятия порчи» пенсионерку из Пскова лишили всех денег

12:19, 12 декабря 2019, ПАИ

Во время «снятия порчи» пенсионерку из Пскова лишили денежных накоплений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

11 декабря в Пскове около 16:00 на улице Коммунальной у городской больницы к 83-летней женщине подошли две незнакомки. Они заявили, что для укрепления здоровья с нее необходимо снять порчу, а для успешности процедуры необходимы деньги.

Пенсионерка с одной из «целительниц» сходила к себе домой и с деньгами вновь вышла на улицу. В результате злоумышленницы завладели 370 тысячами рублей и 400 евро псковички.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. К сожалению, отметили в ведомстве, это далеко не единичный случай такого рода мошенничества в регионе.