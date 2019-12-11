Более 70 млн рублей получит Псковская область за достижение показателей работы органов исполнительной власти
За достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Псковская область получит от правительства Российской Федерации более 70 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
Трансферты из федерального бюджета предоставляются на поощрение региональных и муниципальных управленческих команд субъектов России. Федеральные средства распределены между регионами как по сводной оценке достижения значений показателей, так и по результатам работы экономического, социального и внутриполитического блоков.
Ранее правительство сообщило о выделении Псковской области гранта в размере более полумиллиарда рублей. Регион вошел в список 50 лучших субъектов по эффективности деятельности высших должностных лиц.