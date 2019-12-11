Более 70 млн рублей получит Псковская область за достижение показателей работы органов исполнительной власти

14:32, 12 декабря 2019, ПАИ

За достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Псковская область получит от правительства Российской Федерации более 70 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Трансферты из федерального бюджета предоставляются на поощрение региональных и муниципальных управленческих команд субъектов России. Федеральные средства распределены между регионами как по сводной оценке достижения значений показателей, так и по результатам работы экономического, социального и внутриполитического блоков.

Ранее правительство сообщило о выделении Псковской области гранта в размере более полумиллиарда рублей. Регион вошел в список 50 лучших субъектов по эффективности деятельности высших должностных лиц.