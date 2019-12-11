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Псковскому бару грозит штраф в 300 тысяч за незаконную рекламу алкоголя на фасаде дома

ООО «Асти» - бар «Пробка» грозит штраф в размере 300 тысяч рублей за незаконную рекламу алкоголя на фасаде дома по улице Алексея Алехина, 6А в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФАС по Псковской области.

В ноябре управление признало бар нарушившим закон «О рекламе» в связи с распространением ненадлежащей наружной рекламы спиртного на фасаде дома, рядом с которым, к тому же, находятся школа и комплекс жилых зданий: именно мимо этого магазина проходят учащиеся. Разрешений на установку и эксплуатацию четырех рекламных баннеров с подсветкой у компании не было, в связи с чем ООО «АСТИ» оштрафовали на 20 тысяч рублей. Также было выдано предписание об устранении нарушений до 2 декабря.

Однако рекламные конструкции остались на месте, и антимонопольная служба возбудила производство по делу об административном правонарушении. Минимальный штраф, который грозит компании, равен 300 тыс. рублей. 

В управлении добавили, что реклама алкоголя  в сети «Интернет» также запрещена. На данный момент в регионе возбуждено дело по факту рекламы спиртного в одной из социальных сетей.

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