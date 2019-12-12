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Общество

57 дорог отремонтировали в Псковской области

В Псковской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершены работы на 33 объектах региональной дорожной сети. Также отремонтированы и 24 участка муниципальной дорожной сети. Об этом 12 декабря заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с замминистра транспорта РФ – руководителем федерального дорожного агентства Андреем Костюком, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Глава региона отметил, что в рамках нацпроекта в текущем году был запланирован ремонт 70 объектов дорожной сети. На эти цели были выделены более 2 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Оставшиеся 13 объектов дорожного ремонта будут завершены до конца года, подчеркнул губернатор.

«Паспортом регионального проекта «Дорожная сеть» в этом году был запланирован ремонт около 130 километров региональных автодорог и 19,4 километра дорог Псковской городской агломерации. В течение года за счет сложившейся экономии от аукционов мы увеличили запланированную протяженность ремонтируемых объектов до 150 и 20,8 километров соответственно», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона поблагодарил руководство федерального ведомства за поддержку Псковской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», за предоставление дополнительного финансирования на приведение в нормативное состояние дорожной сети Пскова и Великих Лук, а также помощь в реконструкции цепных мостов в Острове.

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