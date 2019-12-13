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Общество

Жильё получила сирота из Пскова после вмешательства прокуратуры

Лишь после вмешательства прокуратуры сирота из Пскова смогла получить жилье, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В надзорный орган Пскова обратилась местная жительница, имеющая статус лица из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе надзорных мероприятий прокуратура установила, что в нарушение требований действующего законодательства администрация муниципалитета не обеспечила сироту благоустроенным жилым помещением.

В этой связи прокурор города обратился в суд с иском к администрации Пскова об обязании обеспечить сироту благоустроенным жильем. Суд удовлетворил требования прокурора. В настоящее время нарушения закона устранены, сирота обеспечена благоустроенной квартирой в Пскове.

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