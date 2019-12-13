Около 13 млн россиян ограничены в выезде за границу из-за долгов по штрафам ГИБДД

10:43, 13 декабря 2019, ПАИ

В России около 13 млн человек оказались невыездными из-за долгов по штрафам ГИБДД. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на Федеральное управление судебных приставов. Лидерами среди неплательщиков стали жители Москвы и Московской области.

Еще около 2,5 млн россиян получили отказ в выезде за границу из-за долгов за коммунальные услуги. А 1,5 млн — из-за долгов по алиментам. Еще около 7 млн — должники по кредитам, чей долг превышает 30 тысяч рублей.

Эксперты убеждены, что объясняется все не столько нежеланием платить, сколько трудным финансовым положением граждан. На данный момент, уточнили в ведомстве, не на всех должников оказывает влияние вводимая мера по ограничению перемещения через границу.