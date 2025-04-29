Совещания по подготовке к итоговой госаттестации завершились в Псковской области
Совещания по подготовке к итоговой госаттестации завершились в Псковской области, сообщили ПАИ в комитете по образованию региона.
Сотрудники комитета провели выездные совещания с членами экзаменационной госкомиссии, руководителями пунктов проведения экзаменов в девятых и 11-х классах и техническими специалистами. Они прошли с 23 по 28 апреля.
Специалисты центра оценки качества образования и обработки информации обсудили ключевые аспекты организации и проведения ГИА в этом году, Кроме того, внимание уделили соблюдению законодательства при организации ГИА, психологической подготовке выпускников и техподготовке пунктов проведения экзаменов.
Зампредседателя комитета по образованию Псковской области Татьяна Лозницкая подчеркнула, что важно создать комфортные условия для выпускников на экзаменах и соблюсти все требования законодательства при проведении аттестации.
Отметим, что мероприятие традиционно проводится перед стартом ГИА для подготовки задействованных специалистов.