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Совещания по подготовке к итоговой госаттестации завершились в Псковской области

Совещания по подготовке к итоговой госаттестации завершились в Псковской области, сообщили ПАИ в комитете по образованию региона.

Совещания по подготовке к итоговой госаттестации. Фото: комитет по образованию Псковской области

Сотрудники комитета провели выездные совещания с членами экзаменационной госкомиссии, руководителями пунктов проведения экзаменов в девятых и 11-х классах и техническими специалистами. Они прошли с 23 по 28 апреля.

Специалисты центра оценки качества образования и обработки информации обсудили ключевые аспекты организации и проведения ГИА в этом году, Кроме того, внимание уделили соблюдению законодательства при организации ГИА, психологической подготовке выпускников и техподготовке пунктов проведения экзаменов.

Зампредседателя комитета по образованию Псковской области Татьяна Лозницкая подчеркнула, что важно создать комфортные условия для выпускников на экзаменах и соблюсти все требования законодательства при проведении аттестации.

Отметим, что мероприятие традиционно проводится перед стартом ГИА для подготовки задействованных специалистов.

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