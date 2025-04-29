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Общество

190 тонн древесины направили на фронт из Печорского округа за два месяца

190 тонн древесины направили на фронт из Печорского муниципального округа за два месяца, сообщил глава муниципалитета Валерий Зайцев в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее из Telegram-канала Валерия Зайцева

С бойцами, которые прибыли в регион за гуманитарной помощью, встретились глава муниципалитета, зампредседателя Псковского облсобрания и руководитель исполкома «Народного фронта» в регионе Виктор Остренко, а также глава территориального отдела «Печоры» Игорь Юшкин.

Кроме того, Печорский межхозяйственный лесхоз заготовил и отгрузил для бойцов 17 тонн пиломатериалов, которые в ближайшее время отправятся «за ленту», отметил Валерий Зайцев.

Ранее сообщалось, что штабы «Мы вместе» в Псковской области продолжают сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО.

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