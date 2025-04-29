190 тонн древесины направили на фронт из Печорского округа за два месяца

16:22, 29 апреля 2025, ПАИ

190 тонн древесины направили на фронт из Печорского муниципального округа за два месяца, сообщил глава муниципалитета Валерий Зайцев в своём Telegram-канале.

С бойцами, которые прибыли в регион за гуманитарной помощью, встретились глава муниципалитета, зампредседателя Псковского облсобрания и руководитель исполкома «Народного фронта» в регионе Виктор Остренко, а также глава территориального отдела «Печоры» Игорь Юшкин.

Кроме того, Печорский межхозяйственный лесхоз заготовил и отгрузил для бойцов 17 тонн пиломатериалов, которые в ближайшее время отправятся «за ленту», отметил Валерий Зайцев.

Ранее сообщалось, что штабы «Мы вместе» в Псковской области продолжают сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО.