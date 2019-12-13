Правозащитный центр «Единой России» начал работу в районах Псковской области

17:20, 13 декабря 2019, ПАИ

В районах Псковской области начал работу правозащитный центр «Единой России», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

В частности, свой первый выездной приём организовал центр бесплатной юридической помощи «Земляки» правозащитного центра партии «Единая Россия». Специалисты центра выехали из Великих Лук в Опочку, где к ним на встречу пришли 11 местных жителей.

В основном опочане обращались по вопросам в сфере ЖКХ и благоустройства, защиты имущественных интересов. Несколько проблем местных жителей специалисты центра смогли решить на месте, остальные переданы специалистам аппарата депутата Госдумы от Псковской области.