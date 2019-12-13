Парковки напротив шпагатной фабрики в Пскове не будет

18:21, 13 декабря 2019, ПАИ

В Пскове не будет организована парковка напротив шпагатной фабрики на улице Леона Поземского. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Григорий Стороненков отметил, что в рамках реконструкции улицы Леона Поземского предполагалось обустройство парковочных мест. «Для того, чтобы сделать парковочные места, необходимо было спилить порядка 10 деревьев, которые образовывали красивую аллею - заметил депутат. - Конечно, жители близлежащих домов вышли с предложением не спиливать эти деревья и оставить это красивое зеленое место. К просьбам жителей присоединились и псковские общественники».

Григорий Стороненков отметил, что написал соответствующее обращение в администрацию города с просьбой изменить объем реконструкции улицы Леона Поземского в части парковочных мест. «Администрация прислала письмо, где сообщила, что проект будет изменен: парковочных мест не будет, а значит, и деревья останутся на своём месте», - сообщил депутат.