Подведены итоги VII Псковской областной зимней спартакиады детей-инвалидов

12:43, 14 декабря 2019, ПАИ

В Пушкинских Горах завершилась VII областная зимняя спартакиада детей-инвалидов. В ней приняли участие более 30 детей с нарушением слуха, опорно-двигательного аппарата из пяти образовательных учреждений региона, сообщили Псковскому агентству информации в центре спортивной подготовки Псковской области.

В программу спартакиады вошли командные виды – настольный теннис, шашки и шахматы и личные соревнования – дартс, игра «бочча», поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 секунд.

Во всех командных видах программы первые места заняли учащиеся Пыталовской школы-интернат. Вторыми в соревнованиях по настольному теннису и шашкам стала команда специальной коррекционной школы № 5 Пскова, третье место в соревнованиях по настольному теннису и шашкам заняла команда реабилитационного центра Великих Лук. В соревнованиях по шахматам великолучане стали вторыми, а бронзу завоевала команда специальной коррекционной школы № 5 Пскова.

В игре «бочча» золотые медали завоевали учащиеся специальной коррекционной школы № 5 Пскова Максим Титенок и Елизавета Гавронова, серебряными медалями были награждены Илья Емельянов (Великие Луки) и Анастасия Купчик (СКОШ №5 Пскова), бронзовыми – Илья Цыганков (Пыталово) и Екатерина Митрофанова (СКОШ № 5 Пскова).

В поднимании туловища из положения лежа на спине за 30 секунд среди мальчиков победил Алексей Петров из СКОШ № 5 Пскова, а серебряные медали были вручены трем участникам: Павлу Зарину Алексею Логвинову из СКОШ № 5 Пскова и Дмитрию Пожарову из Пыталово. Среди девочек первое место завоевала Дарья Якушева (Великие Луки), второй стала Мария Иванова из Пыталово, а третье место заняла Елизавета Гавронова из СКОШ № 5 Пскова.

В дартсе победителем среди мальчиков стал Николай Мартинкевич (СКОШ № 1 Пскова), второе место занял Алексей Петров (СКОШ № 5 Пскова), бронзовой медалью был награжден Илья Цыганков из Пыталово. Среди девочек награды получили за первое место – Валерия Лукина из реабилитационного центра Великих Лук, за второе место – Екатерина Митрофанова из СКОШ № 5 Пскова. А бронзовую медаль завоевала 11-летняя Виктория Гордеева из Великих Лук.

Переходящий кубок областной зимней спартакиады детей-инвалидов завоевала команда специальной (коррекционной) школы № 5 Пскова (ЦСО № 1). Второе место заняла команда ЦСО № 2 (Пыталовская специальная (коррекционная) школа-интернат). Третье место – у реабилитационного центра Великих Лук.